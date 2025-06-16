الدكتوراه بامتياز للباحث علي عزي في اللسانيات من جامعة تعز

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 156

حصل الباحث علي عزي قائد الوصابي على درجة الدكتوراه في اللسانيات بتقدير ممتاز من كلية الآداب – جامعة تعز، عن أطروحته العلمية الموسومة بـ “الكفاءة التداولية في الأمثال اليمنية”، وذلك بعد مناقشة علنية شهدتها قاعة الثلايا صباح اليوم.

وقد تشكّلت لجنة المناقشة والحُكم من أ.د. يحيى صالح المذحجي – جامعة تعز – رئيسًا ومناقشًا داخليًا.

أ.د. جلال عبد الله الحمادي – جامعة تعز – مشرفًا وعضوًا.

أ.د. عبد الكريم محمد القطيبي – جامعة إب – مناقشًا خارجيًا.

وقدّم الباحث عرضًا موجزًا لأطروحته في غضون عشرين دقيقة، استعرض فيه أبرز محاور الرسالة، وفصولها ومباحثها، والنتائج التي توصّل إليها، إلى جانب التوصيات التي خرج بها.

عقب ذلك، بدأت لجنة المناقشة في تقديم ملاحظاتها التقييمية، وطرح عدد من الأسئلة العلمية على الباحث، مشيدةً بالجوانب المنهجية والمعرفية التي احتوتها الرسالة.

وثمّنت اللجنة فكرة الرسالة ومضمونها الذي عكس اهتمام الباحث بالأدب اليمني، مشيدة بما توصّل إليه من نتائج وتوصيات، داعيةً إلى الاستفادة منها وتبنّيها من قبل الجهات ذات العلاقة، واصفة الرسالة بأنها فريدة في بابها، ومتميزة في موضوعها وتناولها واجراءات استخدام ادوات المنهج البحثي في التحليل والتدقيق.

وتُعدّ هذه الأطروحة إسهامًا علميًّا نوعيًّا في ميدان اللسانيات التداولية، قدّم الباحث من خلالها قراءة تحليلية حديثة للأمثال اليمنية في ضوء النظريات التداولية المعاصرة، مبرزًا وظائفها التواصلية وسياقات توظيفها في الخطاب المجتمعي.

وفي ختام جلسة المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه في اللسانيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة الرسالة وتداولها أكاديميا بين الجامعات اليمنية والعربية لقيمتها العلمية الرفيعة.