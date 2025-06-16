عاجل.. شاهد لحظة مغادرة مذيعة التلفزيوني الإيراني الرسمي أثناء البث المباشر بعد استهداف إسرائيل للمبنى

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، قبل قليل، مقتل وإصابة عدد من الموظفين جراء قصف طيران الإحتلال الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

واظهرت مشاهد -تابعها مأرب برس- لحظة استهداف إسرائيل التلفزيوني الإيراني الرسمي في طهران، ومغادرة المذيعة من الاستوديو اثناء البث المباشر.

وعادت المذيعة مجددا للبث المباشر بعد الضربة، وفق الاعلام الإيراني.

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