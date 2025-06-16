عاجل.. شاهد لحظة مغادرة مذيعة التلفزيوني الإيراني الرسمي أثناء البث المباشر بعد استهداف إسرائيل للمبنى

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، قبل قليل، مقتل وإصابة عدد من الموظفين جراء قصف طيران الإحتلال الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.
واظهرت مشاهد -تابعها مأرب برس- لحظة استهداف إسرائيل التلفزيوني الإيراني الرسمي في طهران، ومغادرة المذيعة من الاستوديو اثناء البث المباشر.
وعادت المذيعة مجددا للبث المباشر بعد الضربة، وفق الاعلام الإيراني.