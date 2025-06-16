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فوز المنتخب السعودي في أول مبارياته في بطولة الكأس الذهبية بأمريكا

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب هايتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وسجل الهدف الوحيد في المباراة، صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

 ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الأمريكي، 19 يونيو الجاري.

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