اسرائيل وإيران تعلنان حصيلة رسمية بالقتلى منذ الجمعة والحرب تدخل يومها الرابع

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لليوم الرابع، واصلت إسرائيل وإيران، الاثنين، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذن تشن تل أبيب هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت طهران أن لا حدود في الرد على إسرائيل بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر وشنت بالفعل عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على الدولة العبرية، تسببت بمقتل 24 شخصاً على الأقل.

وافادت حصيلة رسمية اسرائيلية بمقتل 24 شخصًا في إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الإيرانية منذ الجمعة، في المقابل اغتالت اسرائيل قادة عسكريين وعلماء نوويين ايرانيين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا حتى اللحظة.

وتركزت هجمات اليوم على البنى التحتية في كلا البلدين. وتوعدت إيران بتنفيذ ضربات صاروخية أشد تدميراً ضد أهداف حيوية في إسرائيل، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.