اسرائيل تحدد هدف العملية ضد ايران وتعترف بخسائر فادحة بعد ساعات عنيفة ليلة أمس وفجر اليوم

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت 65 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل الليلة الماضية وفجر الاثنين.

وقال متحدث الجيش إيفي ديفرين، بمؤتمر صحفي إنه "في مواجهة هجماتنا الكبيرة، يرد النظام الإيراني، وتُسفر وابلات الصواريخ التي يطلقها عن خسائر فادحة، كما حدث الليلة الماضية. ونتمكن من إحباط أجزاء كبيرة من هذه الهجمات".

وأضاف: "الليلة، أُطلقت دفعتان من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، تم إطلاق 65 صاروخًا وعشرات الطائرات المسيرة، تمكنت منظومات دفاعنا الجوي والبحري من اعتراض معظمها".

وتابع: "رصدنا الليلة إصابات في أربع مناطق شمال ووسط البلاد، وللأسف أسفرت هذه الإصابات عن مقتل 8 مدنيين وإصابة عشرات".

وأكمل: "دخلنا اليوم الرابع من العملية، ويواصل الجيش الإسرائيلي خطته القتالية ضد التهديد الإيراني، وينفذ سلسلة ضربات وهجمات بمواقع متعددة في أنحاء إيران".

من جهة ثانية، زعم المتحدث العسكري الإسرائيلي "تحقيق تفوق جوي كامل في سماء طهران".

وقال ديفرين: "نهاجم في الوقت الفعلي الخلايا الإيرانية التي تطلق الصواريخ على إسرائيل وعلى طائراتنا أيضا".

وحول وجود خطة لاستهداف القيادات السياسية الإيرانية، أضاف: "نتصرف وفقاً لخطة منظمة وتدريجية، ونتقدم وفقًا لخطة مُعدّة، ولن أكشف عن أهدافنا المستقبلية للنظام الإيراني".

وتابع: "هدف العملية إزالة التهديد الوجودي الذي تواجهه دولة إسرائيل اليوم، وهو التهديد النووي والصاروخي".

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح