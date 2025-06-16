اسرائيل وإيران تعلنان حصيلة رسمية بالقتلى منذ الجمعة والحرب تدخل يومها الرابع اسرائيل تحدد هدف العملية ضد ايران وتعترف بخسائر فادحة بعد ساعات عنيفة ليلة أمس وفجر اليوم نتنياهو: ''إيران حاولت نقل أسلحة نووية الى الحوثيين'' كارثة مالية تضرب اليمن: الريال ينهار مجددًا أمام العملات الأجنبية وسط صمت قاتل! في خطوة مفاجئة الزحف النووي يبدأ : حاملة الطائرات العملاقة الأميركية تشق طريقها نحو الشرق الأوسط وسط نذر حرب شاملة! ليلة الرعب في تل أبيب.. إيران تبدأ حرب اغتيالات ضد قادة إسرائيل وتضرب قلب السلطة! النفط يقفز أكثر من 5 في المئة بفعل التصعيد بين طهران وتل أبيب زلزال بحري عالمي يهزّ الاحتلال: ألف سفينة تتجه نحو غزة لكسر الحصار.. وماليزيا تشعل فتيل المواجهة! الموساد يتلقى ضربة دامية في قلب طهران... إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً في مشهد علني يُرعب تل أبيب! الذهب يشتعل فوق لهبه: الأسواق ترتجف وسط قرع طبول الحرب بين طهران وتل أبيب!
حاولت ايران نقل أسلحة نووية إلى الحوثيين، وفق ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد .
وزعم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" نقلتها الجزيرة: إن الاستخبارات الإسرائيلية دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين.
وبدأت إسرائيل حرباً شاملة ضد إيران منذ يومين، وتصاعدت الأمور بطريقة دراماتيكية وسريعة حين ردت إيران بمئات الصواريخ مستهدفةً عمق تل أبيب.
وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي ان قواته تساند إيران بشكل كامل في معركتها مع إسرائيل .
واطلق الحوثيون عدة صواريخ ناحية تل ابيب خلال اليومين الماضيين وفق ما أعلن يحيى سريع الناطق باسم الجماعة.
ودمرت إسرائيل منشآت نووية إيرانية واغتالت عشرات القادة العسكريين والعلماء خلال الثلاثة الأيام الأولى من الحرب.