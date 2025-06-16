نتنياهو: ''إيران حاولت نقل أسلحة نووية الى الحوثيين''

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حاولت ايران نقل أسلحة نووية إلى الحوثيين، وفق ما قاله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد .

وزعم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" نقلتها الجزيرة: إن الاستخبارات الإسرائيلية دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين.

وبدأت إسرائيل حرباً شاملة ضد إيران منذ يومين، وتصاعدت الأمور بطريقة دراماتيكية وسريعة حين ردت إيران بمئات الصواريخ مستهدفةً عمق تل أبيب.

وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي ان قواته تساند إيران بشكل كامل في معركتها مع إسرائيل .

واطلق الحوثيون عدة صواريخ ناحية تل ابيب خلال اليومين الماضيين وفق ما أعلن يحيى سريع الناطق باسم الجماعة.

ودمرت إسرائيل منشآت نووية إيرانية واغتالت عشرات القادة العسكريين والعلماء خلال الثلاثة الأيام الأولى من الحرب.