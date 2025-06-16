كارثة مالية تضرب اليمن: الريال ينهار مجددًا أمام العملات الأجنبية وسط صمت قاتل! في خطوة مفاجئة الزحف النووي يبدأ : حاملة الطائرات العملاقة الأميركية تشق طريقها نحو الشرق الأوسط وسط نذر حرب شاملة! ليلة الرعب في تل أبيب.. إيران تبدأ حرب اغتيالات ضد قادة إسرائيل وتضرب قلب السلطة! النفط يقفز أكثر من 5 في المئة بفعل التصعيد بين طهران وتل أبيب زلزال بحري عالمي يهزّ الاحتلال: ألف سفينة تتجه نحو غزة لكسر الحصار.. وماليزيا تشعل فتيل المواجهة! الموساد يتلقى ضربة دامية في قلب طهران... إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً في مشهد علني يُرعب تل أبيب! الذهب يشتعل فوق لهبه: الأسواق ترتجف وسط قرع طبول الحرب بين طهران وتل أبيب! جحيم فوق إيران: .. طوفان ناري إسرائيلي يمزق 4 مدن إيرانية ويشعل الشرق الأوسط! غارات مزلزلة تهزّ قلب طهران: الطيران الإسرائيلي يدكّ مقار الحرس الثوري وقيادات فيلق القدس وسط العاصمة الإيرانية صحيفة أمريكية شهيرة تتحدث عن تصفية محمد علي الحوثي بغارة إسرائيلية
يواصل الريال اليمني سقوطه الحر أمام العملات الأجنبية، مسجّلًا مستويات غير مسبوقة في سوقي عدن وصنعاء، ما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
أسعار الصرف اليوم:
عدن
الدولار الأميركي:
شراء 2625
| بيع 2651
الريال السعودي:
شراء 690
| بيع 695
صنعاء
الدولار الأميركي:
شراء 535|
بيع 540
الريال السعودي:
شراء 140
| بيع 140.5
خبراء اقتصاديون يحذرون من تداعيات الانهيار المالي المتسارع، ويؤكدون أن استمرار هذا التدهور دون حلول جذرية يهدد بانفجار اقتصادي وشيك.