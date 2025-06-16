كارثة مالية تضرب اليمن: الريال ينهار مجددًا أمام العملات الأجنبية وسط صمت قاتل!

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

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يواصل الريال اليمني سقوطه الحر أمام العملات الأجنبية، مسجّلًا مستويات غير مسبوقة في سوقي عدن وصنعاء، ما ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار الصرف اليوم:

عدن

الدولار الأميركي:

شراء 2625

| بيع 2651

الريال السعودي:

شراء 690

| بيع 695

صنعاء

الدولار الأميركي:

شراء 535|

بيع 540

الريال السعودي:

شراء 140

| بيع 140.5

خبراء اقتصاديون يحذرون من تداعيات الانهيار المالي المتسارع، ويؤكدون أن استمرار هذا التدهور دون حلول جذرية يهدد بانفجار اقتصادي وشيك.