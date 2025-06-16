الموساد يتلقى ضربة دامية في قلب طهران... إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً في مشهد علني يُرعب تل أبيب!

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطورٍ خطير يعكس تصاعد الصدامات الخفية والمعلنة بين طهران وتل أبيب، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق إسماعيل فكري، الذي وُصف بأنه "جاسوس الموساد" الإسرائيلي، بعد إدانته بالتجسس والعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

العملية نُفذت علناً، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة دموية مزدوجة إلى الداخل والخارج، مفادها أن إيران لن تتهاون مع أي اختراق أمني، خصوصاً في ظل الحرب المفتوحة مع إسرائيل والتي تشهد تصعيداً غير مسبوق.

يأتي ذلك بعد أيام من الضربات المتبادلة بين الطرفين، والتي أودت بحياة العشرات وأصابت منشآت حيوية في كلا الجانبين.

مصادر مقربة من السلطات القضائية الإيرانية أفادت بأن فكري قد اعترف خلال التحقيقات بتورطه في نقل معلومات عسكرية حساسة تتعلق بمراكز الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن "الحكم تم تنفيذه بعد استنفاد كافة الإجراءات القضائية وبتصديق من أعلى مستويات الدولة".

من جانبها، التزمت إسرائيل الصمت، وسط قلق أمني من تصفية مزيد من عملائها داخل الأراضي الإيرانية، في وقت تتصاعد فيه العمليات السرية والحروب السيبرانية بين البلدين.

الإعدام العلني لفكري ليس مجرد نهاية لعميل، بل هو إعلان صريح بأن ساحة المواجهة بين إيران وإسرائيل خرجت عن السرية إلى ميادين الدم والنار، وسط ترقب دولي لتبعات هذه الرسائل القاتلة.

المشهد الإقليمي يتغيّر بسرعة… وجمر الحرب يشتعل تحت أقدام الجواسيس.