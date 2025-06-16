الذهب يشتعل فوق لهبه: الأسواق ترتجف وسط قرع طبول الحرب بين طهران وتل أبيب!

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في مشهد يعكس ذعر الأسواق من التصعيد العسكري المتسارع بين إيران وإسرائيل، قفز الذهب مجددًا ليبلغ أعلى مستوياته في شهرين، حيث اندفع المستثمرون إلى التحصّن خلف الملاذات الآمنة، وسط مخاوف جدية من انفجار إقليمي واسع قد يشعل الشرق الأوسط برمّته.

فمع استمرار الغارات المتبادلة بين الطرفين، وتزايد التحذيرات من توسّع رقعة الدم والنار، سجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3442.09 دولار للأوقية صباح الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر أبريل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة الأميركية إلى 3461.90 دولار، وسط ترقّب عالمي لمآلات النزاع. وأكد الخبير الاقتصادي "كيلفن وونغ" من شركة "أواندا" أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد "يُضرم النيران في أسعار الذهب"، موضحًا أن تخطّي حاجز 3400 دولار يعكس بداية مسار تصاعدي جديد قد يتجاوز 3500 دولار في أي لحظة.

ومع ارتفاع الضحايا من المدنيين في كل من إيران وإسرائيل بعد الهجمات المتبادلة، دعت الجيوش السكان للاستعداد لأي تطورات عسكرية مفاجئة، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن "المعارك أحيانًا تسبق السلام"، مبدياً أمله بإمكانية التفاوض رغم تفجر الوضع ميدانيًا.

من جانب آخر، تتوجه الأنظار هذا الأسبوع نحو اجتماعات البنوك المركزية العالمية، وخصوصًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، مع مؤشرات لخفض محتمل بحلول سبتمبر.

وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى: استقرت الفضة عند 36.29 دولار للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1233.87 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 1.3% ليبلغ 1040.96 دولار الذهب لا يكذب… حين تُقرع طبول الحرب، يكون هو أول من يصرخ!