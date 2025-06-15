صحيفة أمريكية شهيرة تتحدث عن تصفية محمد علي الحوثي بغارة إسرائيلية

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الغارة الإسرائيلية مساء السبت استهدفت عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي في العاصمة صنعاء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف محمد علي الحوثي، في غارة جوية أمس السبت.
ومساء السبت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال نفذ محاولة اغتيال لقيادي حوثي رفيع في العاصمة صنعاء بغارة جوية، منوهة إلى أن العملية ستكون حدثا مهما إن نجح الهجوم.
وذكر موقع "أكسيوس"، أن إسرائيل حاولت تصفية شخصية قيادية بارزة في جماعة الحوثي بتلك الغارة التي استهدفت اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.
وأفاد أن "الهدف من الهجوم الإسرائيلي في صنعاء رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري