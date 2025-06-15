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أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الاحد بتاريخ 15/06/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2633

بيع الدولار                 2650

شراء السعودي             692

بيع السعودي                695

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