أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الاحد بتاريخ 15/06/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2633
بيع الدولار 2650
شراء السعودي 692
بيع السعودي 695