الحوثيون: ''نفذنا عملية في تل أبيب بالتناسق مع هجمات الحرس الثوري على إسرائيل''

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي صباح الأحد، استهداف مواقع وصفتها بالحساسة في تل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت عن ان "العملية العسكرية تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني، وحققت أهدافها بنجاح، وفق الناطق العسكري للجماعة.

وقال يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدوّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".

وأوضح أن "العملية نُفذت بعدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية نوع فلسطين2، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأمس هاجمت اسرائيل موقعا للحوثيين بصنعاء، وقالت أنها استهدفت قيادي حوثي بارز، في عملية اغتيال لم تتأكد من نتائجه.