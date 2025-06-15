آخر الاخبار

الحوثيون: ''نفذنا عملية في تل أبيب بالتناسق مع هجمات الحرس الثوري على إسرائيل'' ماذا يعني لو أغلقت إيران مضيق هرمز الإستراتيجي؟ اسرائيل حاولت اغتيال قيادي حوثي كبير والجماعة تلتزم الصمت.. من هو الغماري وما مصيره؟ الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 7 من قادته ويتوعد إسرائيل بـردّ مزلزل الوثيقة السوداء.. خطة إبادة شاملة لإيران تكشف نوايا الاحتلال: آلاف القتلى وتفجيرات تهزّ طهران! إسرائيل تُعلن القائمة السوداء: قادة الحوثي في مرمى النيران وسط تصعيد مرعب للحرب متعددة الجبهات صواريخ تُمطر يافا.. والحوثيون يعلنون التنسيق المباشر مع طهران في ضربة مفاجئة لإسرائيل! الجيش الروسي يقصف مركز قيادة مشاة البحرية الأوكرانية.. تفاصيل إسرائيل تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة البحوث الدفاعية إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات لليوم الثالث

الحوثيون: ''نفذنا عملية في تل أبيب بالتناسق مع هجمات الحرس الثوري على إسرائيل''

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 234

أعلنت جماعة الحوثي صباح الأحد، استهداف مواقع وصفتها بالحساسة في تل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت عن ان "العملية العسكرية تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني، وحققت أهدافها بنجاح، وفق الناطق العسكري للجماعة.

وقال يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدوّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".

وأوضح أن "العملية نُفذت بعدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية نوع فلسطين2، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأمس هاجمت اسرائيل موقعا للحوثيين بصنعاء، وقالت أنها استهدفت قيادي حوثي بارز، في عملية اغتيال لم تتأكد من نتائجه.

إقراء أيضاً
ماذا يعني لو أغلقت إيران مضيق هرمز الإستراتيجي؟
اسرائيل حاولت اغتيال قيادي حوثي كبير والجماعة تلتزم الصمت.. من هو الغماري وما مص
إسرائيل تُعلن القائمة السوداء: قادة الحوثي في مرمى النيران وسط تصعيد مرعب للحرب
صواريخ تُمطر يافا.. والحوثيون يعلنون التنسيق المباشر مع طهران في ضربة مفاجئة لإسر
جيوسياسية.. هل تمكنّت إسرائيل من تدمير المشروع النووي الإيراني وما خطر الإشعاع
الدولار يتخطى 2600 ريال لأول مرة ''أسعار الصرف الآن''
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول