الحوثيون: ''نفذنا عملية في تل أبيب بالتناسق مع هجمات الحرس الثوري على إسرائيل'' ماذا يعني لو أغلقت إيران مضيق هرمز الإستراتيجي؟ اسرائيل حاولت اغتيال قيادي حوثي كبير والجماعة تلتزم الصمت.. من هو الغماري وما مصيره؟ الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 7 من قادته ويتوعد إسرائيل بـردّ مزلزل الوثيقة السوداء.. خطة إبادة شاملة لإيران تكشف نوايا الاحتلال: آلاف القتلى وتفجيرات تهزّ طهران! إسرائيل تُعلن القائمة السوداء: قادة الحوثي في مرمى النيران وسط تصعيد مرعب للحرب متعددة الجبهات صواريخ تُمطر يافا.. والحوثيون يعلنون التنسيق المباشر مع طهران في ضربة مفاجئة لإسرائيل! الجيش الروسي يقصف مركز قيادة مشاة البحرية الأوكرانية.. تفاصيل إسرائيل تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة البحوث الدفاعية إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات لليوم الثالث
أعلنت جماعة الحوثي صباح الأحد، استهداف مواقع وصفتها بالحساسة في تل أبيب وسط إسرائيل.
وكشفت عن ان "العملية العسكرية تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني، وحققت أهدافها بنجاح، وفق الناطق العسكري للجماعة.
وقال يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدوّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".
وأوضح أن "العملية نُفذت بعدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية نوع فلسطين2، خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأمس هاجمت اسرائيل موقعا للحوثيين بصنعاء، وقالت أنها استهدفت قيادي حوثي بارز، في عملية اغتيال لم تتأكد من نتائجه.