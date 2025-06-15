اسرائيل حاولت اغتيال قيادي حوثي كبير والجماعة تلتزم الصمت.. من هو الغماري وما مصيره؟

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قالت اسرائيل اليوم الأحد أن رئيس أركان الحوثيين، قتل أو أصيب في الضربة التي نفذتها أمس على صنعاء.

ومساء أمس السبت أفاد موقع "أكسيوس"، ، بأن إسرائيل حاولت اغتيال شخصية قيادية بارزة في جماعة الحوثي.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".

كذلك نقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل "نفذت محاولة اغتيال في اليمن، وسكون حدثا مهما إن نجح الهجوم".

وأضافت المصادر أن "الهدف من الهجوم الإسرائيلي في صنعاء رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري".

جماعة الحوثي لم تؤكد أو تنفي حتى اللحظة أخبار إعلام الكيان الإسرائيلي عن استهداف قيادات حوثية في غارات جوية على صنعاء.

ووفق المصادر فإنه" لم يتم تأكيد مقتل رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري حتى الآن".

فمن هو الغماري؟

• الاسم: محمد عبد الكريم الغماري

• المنصب: رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين

• الترتيب على قائمة تحالف دعم الشرعية: رقم 16 في قائمة الحوثيين

عين عام ٢٠١٦ رئيسا لهيئة الأركان العامة

النشأة والخلفية

• مكان الميلاد: عزلة ضاعن، مديرية وشحة، محافظة حجة، شمال غرب اليمن

• الخلفية التعليمية: درس في معهد حسين بدر الدين الحوثي عام 2003

المسار العسكري والأمني

• شارك في الحرب الثانية والثالثة أثناء حروب الحوثي الأولى مع نظام صالح

• عمل مشرفاً حوثياً في محافظة حجة

• شغل منصب قيادي ميداني في محافظة الحديدة

• تولى منصب المسؤول الأمني للحوثيين في العاصمة صنعاء

• مدرج على قائمة العقوبات الأممية منذ 9 نوفمبر 2021

• أُدرج بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)

• اتُّهم بقيادة عمليات تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن

• مسؤول عن تصعيد النزاع والهجمات عبر الحدود ضد السعودية

• تسببت حملاته العسكرية في مأرب بتهديد نحو مليون نازح وتفاقم الأزمة الإنسانية