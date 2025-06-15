الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 7 من قادته ويتوعد إسرائيل بـردّ مزلزل

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نعى 7 من قادته البارزين في القوة الجوية، الذين قتلوا فجر الجمعة الماضي، خلال هجوم وصفه بـ"الإرهابي والجبان" نفذته على أحد مواقع القوات الإيرانية.
وجاء في بيان عن الحرس: "نتقدّم بأسمى آيات التبريك والتعزية باستشهاد نخبة من القادة الشجعان والمخلصين من القوة الجوفضائية للحرس الثوري، رفاق القائد اللواء حاجي زاده، وهم:
محمود باقري، داوود شيخيان، محمد باقر طاهر بور، منصور صفر بور، مسعود طيب، خسرو حسني، وجواد جرسرا، الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وكرامة الشعب الإيراني".
أخبار ذات علاقة وأكد الحرس الثوري أن "مقتل هؤلاء القادة سيزيد من عزيمة وإصرار أبناء الثورة في مواجهة الكيان الإسرائيلي وأعوانه المجرمين"، مشدداً على أن "الردّ على هذا العدوان سيكون حازماً ومزلزلاً، ولن يمرّ دون عقاب"