الوثيقة السوداء.. خطة إبادة شاملة لإيران تكشف نوايا الاحتلال: آلاف القتلى وتفجيرات تهزّ طهران!

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطوّر خطير ينذر بانفجار حرب شاملة، كشفت القناة 12 العبرية عمّا وصفته بـ"الوثيقة السوداء" التي صوت عليها الكابينت الإسرائيلي، وتضمنت أهدافاً كارثية لضرب إيران، تتجاوز تدمير منشآتها النووية لتشمل محو قدراتها الصاروخية وشنّ عمليات أرضية مباشرة تهدف لإنهاء الحلم الإيراني بامتلاك قوة ردع.

وبحسب ما نشر، فإن الوثيقة لا تخفي طموح الاحتلال إلى إبادة المشروع النووي الإيراني بالكامل، سواء عبر القصف أو من خلال تسويات دبلوماسية مدفوعة بالقوة بالتنسيق مع واشنطن.

وتوقعت التقديرات العسكرية الإسرائيلية أن تمتد العملية من أسبوعين إلى ثلاثة، مع خسائر بشرية تتراوح بين 800 إلى 4000 قتيل إسرائيلي.

تصعيد غير مسبوق: في المقابل، نفّذت طائرات الاحتلال، فجر الأحد، هجمات جوية مكثفة على العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مستودع الوقود الرئيسي، مما أدى إلى انفجارات هائلة هزّت العاصمة.

وأكدت وزارة النفط الإيرانية عبر تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز وقوع أضرار جسيمة.

وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أطلق تصريحات نارية قائلاً: "طهران تحترق"، بينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مشاركة عشرات المقاتلات في الغارات.

من جانبها، أطلقت إيران صافرات الإنذار، وشغّلت الدفاعات الجوية في طهران وبندر عباس، فيما أكدت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم بمسيّرات إسرائيلية في ست محافظات شملت طهران، هرمزغان، كرمانشاه، أذربيجان الغربية، لرستان، وخوزستان.

التلفزيون الإيراني الرسمي حذر بدوره من ردّ إيراني "مدمر" وسريع ضد أهداف إسرائيلية خلال الساعات القادمة، مما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة قد تشعل المنطقة بأكملها.

>ما تم الكشف عنه من وثائق وخطط يضع العالم أمام مشهد بالغ الخطورة: صراع نووي يلوح في الأفق.. وتحضيرات لجحيم قادم من السماء.