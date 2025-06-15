إسرائيل تُعلن القائمة السوداء: قادة الحوثي في مرمى النيران وسط تصعيد مرعب للحرب متعددة الجبهات

الأحد 15 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في تصعيد جديد ينذر بتوسيع دائرة الحرب، فجّرت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة يديعوت أحرونوت، مفاجأة بنشر "قائمة سوداء" تضم 12 من أبرز قيادات جماعة الحوثي، ووصفتهم بـ"أخطر أذرع إيران النشطة في جنوب الجزيرة العربية".

الصورة المركبة التي نشرتها الصحيفة أظهرت وجوهًا قالت إنها تمثل "العصب القيادي للذراع الإيرانية الحوثية"، في إشارة إلى تصاعد الدور الحوثي في استهداف إسرائيل.

ووفقًا للتحليل الاستخباراتي الإسرائيلي، فإن هذه الشخصيات لم تعد مجرّد قيادات محلية، بل باتت أهدافًا محتملة في أي تصعيد قادم. أبرز الأسماء المدرجة في القائمة:

عبدالملك الحوثي – زعيم الجماعة.

مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى.

محمد عبدالسلام – المتحدث الرسمي ورئيس الوفد التفاوضي.

يحيى سريع – المتحدث العسكري.

أبو علي الحاكم – رأس الاستخبارات العسكرية. محمد العاطفي – وزير الدفاع.

عبد الخالق الحوثي – شقيق الزعيم الحوثي وقيادي بارز.

بالإضافة إلى:

فاضل أبو نشطان، محمد القادري، حزام الأسد، محمد البخيتي.

تل أبيب: لم نعد نحارب طهران وحدها!

التقرير الإسرائيلي يأتي وسط اشتعال حرب ظلّ علنية بين طهران وتل أبيب، حيث تتحدث إسرائيل علنًا عن "حرب متعددة الجبهات"، وتتهم طهران بتحريك الحوثيين كذراع هجومي في البحر الأحمر، عبر المسيّرات والصواريخ بعيدة المدى.

وأكدت الصحيفة أن نشر القائمة ليس مجرد استعراض معلوماتي، بل قد يشكّل "تمهيدًا لضربات نوعية" تستهدف هذه القيادات بشكل مباشر في حال تطور الصراع.

مراقبون:

رسائل نارية لما هو قادم يرى مراقبون أن هذه القائمة بمثابة إنذار واضح من إسرائيل، وأن الرد الإسرائيلي لن يكون محصورًا داخل إيران، بل سيمتد لكل الأذرع التي تنفذ الهجمات ضدها، وهو ما يعني أن قادة الحوثي قد دخلوا فعليًا دائرة النار.

فهل نشهد قريبًا عمليات تصفية إسرائيلية في العمق اليمني؟ المنطقة على صفيح ملتهب.. والخيارات العسكرية تتسع بشكل مرعب.