الجيش الروسي يقصف مركز قيادة مشاة البحرية الأوكرانية.. تفاصيل

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في سفياتوغوروفك أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي قصف مركز قيادة لواء مشاة البحرية الأوكراني في سفياتوغورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف مركز القيادة الأوكراني بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز "إسكندر".
ونشرت الوزارة الروسية مقطع فيديو للقصف المذكور. وفي اللقطات تظهر لحظة سقوط الصاروخ على مركز قيادة اللواء البحري السادس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة المركز السكني سفياتوغوروفك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويشار إلى أن "إسكندر" هي منظومة صاروخية باليستية تكتيكية روسية.
وهي مجهزة بصواريخ باليستية وصواريخ كروز موجهة بدقة.
ويتم استخدام نظام "إسكندر" في ضرب أهداف ذات قيمة عالية، مثل المراكز القيادية والاتصالات، والمستودعات، والبطاريات الصاروخية، ومحطات الرادار.
ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة كما أطلق عملية جديدة لإقامة منطقة عازلة في عمق أوكرانيا، فيما يحذر المراقبون من امتدادها لتطال كامل أوكرانيا