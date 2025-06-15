بـ45 مليون دولار.. الكشف عن تفاصيل عرض عسكري في واشنطن يحيي ذكرى الجيش الأمريكي

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شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أمس السبت، في عرض عسكري ضخم أمام البيت الأبيض، تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش وعيد ميلاده الـ79. بـ45 مليون دولار..
وشهد الحدث مرور دبابات من طراز أبرامز، وتحليق طائرات عسكرية، وسير نحو 7 آلاف جندي في شوارع العاصمة واشنطن، وسط هتافات الجمهور "أمريكا! أمريكا!".
وبدأ العرض بإطلاق 21 طلقة مدفعية تحية لترامب، تلاه تقديم علم أمريكي من قبل فريق مظلي هبط من الجو.
كما شمل العرض جنودا بأزياء تاريخية تعكس مراحل تطور الجيش الأمريكي، بينما روى المذيع انتصارات الولايات المتحدة في حروبها ضد اليابان وألمانيا والصين وفيتنام.
وأعرب ترامب عن إعجابه بهذا النوع من الاحتفالات بعد حضوره العرض العسكري الفرنسي في باريس عام 2017.
وقد تحقق حلمه بتنظيم هذا الاستعراض بتكلفة بلغت 45 مليون دولار، واصفا الحدث على منصته "تروث سوشيال" بأنه "يوم عظيم لأمريكا