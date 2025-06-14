رادوكانو غير راضية عن مستواها بعد الخروج من دور الثمانية ببطولة كوينز

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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عبرت إيما رادوكانو عن عدم رضاها عن مستوى أدائها خلال المباراة التي انتهت بخسارتها 6-2 و6-4 أمام تشنغ تشين ون في بطولة كوينز للتنس أمس الجمعة لكن اللاعبة البريطانية تجاهلت المخاوف بشأن تعرضها لإصابة خطيرة في الظهر.

في مباراة ممتعة، قدمت رادوكانو بضع فترات من التألق وحصلت على كسر مزدوج للإرسال لتتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية بعد وقت مستقطع طبي بسبب إصابة في الظهر لكن اللاعبة الصينية، المصنفة الخامسة عالميا، تغلبت عليها في النهاية.

وقالت رادوكانو، التي شاركت أيضا في منافسات الزوجي إلى جانب كاتي بولتر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد خسارتها في لندن، “لعبت خمس مباريات في فترة زمنية قصيرة جدا. ربما أشعر بذلك، لذا أحتاج إلى إراحة ظهري وأرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك”.

وأضافت “لست قلقة للغاية من أن تكون (إصابة الظهر) أمرا خطيرا لكني أعلم أنها مزعجة جدا وتحتاج إلى تعامل مناسب وحذر”.

وتابعت “تحسنتُ كثيرا وقمت بالكثير من العمل الجيد بعيدا عن الأنظار لكن ما زال أمامي الكثير للتحسن. إنهن أقوى مني وقضين وقتا أطول في التدريب وأنا بحاجة لفعل المثل. أحتاج إلى رفع مستواي”.

من المقرر أن تنافس رادوكانو في بطولة ألمانيا المفتوحة ببرلين في ظل مواصلة استعداداتها لويمبلدون.