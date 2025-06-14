النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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حطم أسطورة سباقات الحواجز النرويجي كارستن فارهولم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز في لقاء أوسلو اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وبدعم كبير من الجماهير المحلية، انطلق بطل أولمبياد 2020 مبتعدا عن بقية المنافسين في آخر 50 مترا، ليتجاوز خط النهاية مسجلا 32.67 ثانية ويحطم رقمه القياسي السابق البالغ 33.05 ثانية الذي سجله في أبريل نيسان الماضي.

وجاء الأمريكي راي بنجامين، بطل أولمبياد باريس 2024، في المركز الثاني بزمن 33.22 ثانية وتلاه البرازيلي أليسون دوس سانتوس في المركز الثالث بزمن 33.38 ثانية.

وحقق السويدي أرماند دوبلانتيس (25 عاما) ، حامل الرقم القياسي العالمي، فوزا سهلا في مسابقة القفز بالزانة.

وكان بطل العالم وبطل الأولمبياد مرتين حطم الرقم القياسي العالمي للمرة 11 في فبراير شباط الماضي عندما سجل 6.27 مترا.

وأصبح نيكو يانج أسرع أمريكي في سباق 5000 متر في الهواء الطلق عندما تفوق على بقية المتسابقين ليفوز في 12 دقيقة و45.27 ثانية في سباق مثير مليء بالأرقام القياسية الوطنية والشخصية.

واحتل الإثيوبي بينيام ميهاري وكوما جيرما المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، وتلاهما الإنجليزي جورج ميلز في المركز الرابع بزمن 12 دقيقة و46.59 ثانية ليحطم الرقم القياسي البريطاني البالغ 12 دقيقة و53.11 ثانية والذي كان يحمله الأسطورة محمد فرح.

وحقق البطل الأولمبي في باريس الكيني إيمانويل وانيوني الفوز في سباق 800 متر، إذ صمد أمام منافسيه في آخر 100 متر لينهي السباق في دقيقة واحدة و42.78 ثانية.

وقال وانيوني “شعرت ببعض الإجهاد الجسدي لأنني أتيت من كينيا، لذا كانت الرحلة طويلة، لكنني سعيد بأدائي أمام منافسين أقوياء. أنا سعيد ببداية موسمي في عام بطولة العالم هذا”.

وافتتحت جوليان ألفريد، أول رياضية من سانت لوسيا تفوز بذهبية أولمبية عبر دورة باريس، موسمها بالفوز في سباق 100 متر في 10.89 ثانية، لتوجه إنذارا لمنافساتها في بطولة العالم المقررة في طوكيو في سبتمبر أيلول المقبل.

وقالت ألفريد “حققت الفوز، وهذا هو الأهم. أما بالنسبة لموسمي، فأنا بطلة أولمبية، لذا فأنا المرشحة الأوفر حظا للفوز، لكنني أتطلع بشدة إلى إضافة لقب بطولة العالم إلى رصيدي”.

وفازت الكينية فيث شيروتيتش بسباق 3000 متر موانع للسيدات، متفوقة على البطلة الأولمبية البحرينية وينفريد يافي في صراع شرس خلال آخر 200 متر، ومسجلة تسع دقائق و02.60 ثانية بفارق 0.16 ثانية على يافي.

وسجلت اليابانية هاروكا كيتاجوتشي، الفائزة بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح للسيدات في باريس، مسافة تزيد بنحو متر عن بقية المنافسات لتفوز في أوسلو برمية بلغت 64.63 متر.