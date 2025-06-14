هل تغلق إيران مضيق هرمز؟ شاهد.. اسرائيل تستهدف أهم وأكبر حقل غاز تتقاسمه إيران وقطر واندلاع حريق ضخم السعودية تقود تحركا دوليا لمنع التصعيد العسكري بالمنطقة جيوسياسية.. هل تمكنّت إسرائيل من تدمير المشروع النووي الإيراني وما خطر الإشعاع النووي المحتمل على دول الخليج ؟ الدولار يتخطى 2600 ريال لأول مرة ''أسعار الصرف الآن'' ماذا حدث لمنشأة قُم النووية بعد استهدافها من إسرائيل؟ إيران تتحدث عن مصير المفاوضات النووية مع أمريكا انطلاق ''قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة'' من لبنان وستعبر عدة دول عربية طقس مغبّر وحار نهاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية إيران تعلن مقتل اثنين من كبار قادة الجيش
قالت وكالة إيران للأنباء نقلا عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، إن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
وكانت إسرائيل قد شنّت، فجر الجمعة، هجوماً على البنية النووية والعسكرية لإيران، مستخدمة طائرات حربية وطائرات مسيرة تم تهريبها إلى داخل إيران لاستهداف منشآت رئيسية.
وقتل في الهجوم كبار الجنرالات والعلماء، في قصف قالت إنه كان ضرورياً لمنع خصمها من الاقتراب أكثر من امتلاك سلاح نووي.
وردت ايران في نفس اليوم، بضربات صاروخية استهدفت اسرائيل خلفت دمارا كبيرا و3 قتلى إضافة إلى أكثر من 170 مصابًا.