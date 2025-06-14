هل تغلق إيران مضيق هرمز؟

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 153

قالت وكالة إيران للأنباء نقلا عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، إن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت إسرائيل قد شنّت، فجر الجمعة، هجوماً على البنية النووية والعسكرية لإيران، مستخدمة طائرات حربية وطائرات مسيرة تم تهريبها إلى داخل إيران لاستهداف منشآت رئيسية.

وقتل في الهجوم كبار الجنرالات والعلماء، في قصف قالت إنه كان ضرورياً لمنع خصمها من الاقتراب أكثر من امتلاك سلاح نووي.

وردت ايران في نفس اليوم، بضربات صاروخية استهدفت اسرائيل خلفت دمارا كبيرا و3 قتلى إضافة إلى أكثر من 170 مصابًا.