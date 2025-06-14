شاهد.. اسرائيل تستهدف أهم وأكبر حقل غاز تتقاسمه إيران وقطر واندلاع حريق ضخم

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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بأن حقل "بارس الجنوبي" الغازي بميناء كنغان، تعرض لهجوم إسرائيلي، أدى إلى اندلاع حريق في جزء منه في حين تعمل سيارات الإطفاء حاليا على إخماده.
وافادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجار قوي في ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.
وقالت: ''الكيان الإسرائيلي استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر''.