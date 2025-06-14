جيوسياسية.. هل تمكنّت إسرائيل من تدمير المشروع النووي الإيراني وما خطر الإشعاع النووي المحتمل على دول الخليج ؟ الدولار يتخطى 2600 ريال لأول مرة ''أسعار الصرف الآن'' ماذا حدث لمنشأة قُم النووية بعد استهدافها من إسرائيل؟ إيران تتحدث عن مصير المفاوضات النووية مع أمريكا انطلاق ''قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة'' من لبنان وستعبر عدة دول عربية طقس مغبّر وحار نهاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية إيران تعلن مقتل اثنين من كبار قادة الجيش 3 قتلى اسرائيليين وعشرات الإصابات في 6 موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية مجزرة مرعبة تهزّ طهران.. 60 قتيلاً بينهم 20 طفلاً في قصف دموي على مجمع سكني! تصعيد مفاجئ وخطير… إيران تعلن عن خطوة ستصدم الغرب وبعض العرب ..تفاصيل
أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 2603 ريال يمني
سعر البيع: 2639 ريال يمني
الريال السعودي:
سعر الشراء: 685 ريال يمني
سعر البيع: 692 ريال يمني
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 535 ريال يمني
سعر البيع: 537 ريال يمني
الريال السعودي:
سعر الشراء: 139.80 ريال يمني
سعر البيع: 140.20 ريال يمني