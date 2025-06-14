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الدولار يتخطى 2600 ريال لأول مرة ''أسعار الصرف الآن''

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 2603 ريال يمني

سعر البيع: 2639 ريال يمني

 

الريال السعودي:

سعر الشراء: 685 ريال يمني

سعر البيع: 692 ريال يمني

 

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 535 ريال يمني

سعر البيع: 537 ريال يمني

 

الريال السعودي:

سعر الشراء: 139.80 ريال يمني

سعر البيع: 140.20 ريال يمني

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