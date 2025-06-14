إيران تتحدث عن مصير المفاوضات النووية مع أمريكا

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة جعلت المفاوضات النووية المزمعة مع الولايات المتحدة، يوم الأحد بلا معنى.
جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، تطرق فيه إلى تأثير الهجمات الإسرائيلية على الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة التي كان من المقرر عقدها غدا الأحد في العاصمة العمانية مسقط.
وأضاف "لقد قام الطرف الآخر بشيء جعل الحوار والمفاوضات بلا جدوى".
ولفت إلى تناقض واشنطن في مواقفها، حيث تدعو من جهة إلى الحوار من أجل التوصل إلى تفاهم، ومن جهة أخرى تسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة إيران.
وأكد بقائي على أن إسرائيل لم تكن لتشن هذا الهجوم على إيران دون ضوء أخضر أمريكي، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا العمل غير القانوني.
وحول مستقبل المفاوضات، أشار بقائي إلى أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها يوم الأحد.
وأعلنت طهران، الجمعة، تعليق المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران الذي طال عدة أهداف بينها منشآت نووية.