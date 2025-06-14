إيران تتحدث عن مصير المفاوضات النووية مع أمريكا انطلاق ''قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة'' من لبنان وستعبر عدة دول عربية طقس مغبّر وحار نهاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية إيران تعلن مقتل اثنين من كبار قادة الجيش 3 قتلى اسرائيليين وعشرات الإصابات في 6 موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية مجزرة مرعبة تهزّ طهران.. 60 قتيلاً بينهم 20 طفلاً في قصف دموي على مجمع سكني! تصعيد مفاجئ وخطير… إيران تعلن عن خطوة ستصدم الغرب وبعض العرب ..تفاصيل قطر تكشف الكارثة النووية المسكوت عنها في إسرائيل .. وتدق ناقوس الخطر العالمي تل أبيب تحترق تحت النار الإيرانية.. وابل صاروخي يمزّق إسرائيل ويدخلها مرحلة الرعب الكامل! جماعة الحوثي تقوم بتهريب أسلحتها عبر عشرات المركبات المموهة وتعزز مواقعها على جبهات التماس مع قوات الشرعية بعدة محافظات
انطلقت، صباح اليوم السبت، من منطقة حلبا شمالي لبنان، "قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة"، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وكانت المحطة الأولى في مدينة طرابلس، حيث تجمّع المشاركون في ساحة عبد الحميد كرامي، قبل أن تتابع القافلة طريقها نحو بيروت لضم عدد من الناشطين، ثم انطلقت باتجاه البقاع ومنه إلى دمشق، حيث ستتوقف في ساحة الأمويين.
ومن العاصمة السورية، ستواصل القافلة مسارها نحو الأردن، متجهة إلى ميناء العقبة، حيث من المقرر أن يستقل المشاركون عبّارة إلى مصر، ومنها إلى معبر رفح الحدودي، قبل الوصول إلى قطاع غزة.
وتضم القافلة ناشطين لبنانيين وفلسطينيين من مختلف المناطق اللبنانية، ويُقدّر عددهم بنحو 40 ناشطًا، على أن يلتقوا بقوافل مماثلة انطلقت من دول عربية أخرى، في إطار مبادرة إقليمية لدعم غزة ورفع الحصار عنها.