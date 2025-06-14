انطلاق ''قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة'' من لبنان وستعبر عدة دول عربية

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انطلقت، صباح اليوم السبت، من منطقة حلبا شمالي لبنان، "قافلة الكرامة وكسر الحصار عن غزة"، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وكانت المحطة الأولى في مدينة طرابلس، حيث تجمّع المشاركون في ساحة عبد الحميد كرامي، قبل أن تتابع القافلة طريقها نحو بيروت لضم عدد من الناشطين، ثم انطلقت باتجاه البقاع ومنه إلى دمشق، حيث ستتوقف في ساحة الأمويين.

ومن العاصمة السورية، ستواصل القافلة مسارها نحو الأردن، متجهة إلى ميناء العقبة، حيث من المقرر أن يستقل المشاركون عبّارة إلى مصر، ومنها إلى معبر رفح الحدودي، قبل الوصول إلى قطاع غزة.

وتضم القافلة ناشطين لبنانيين وفلسطينيين من مختلف المناطق اللبنانية، ويُقدّر عددهم بنحو 40 ناشطًا، على أن يلتقوا بقوافل مماثلة انطلقت من دول عربية أخرى، في إطار مبادرة إقليمية لدعم غزة ورفع الحصار عنها.