طقس مغبّر وحار نهاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار بالمرتفعات الجبلية

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 93

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، مغبّر نسبياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون نشطة على السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً حتى مرتفعات محافظة لحج جنوباً، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات أبين، شبوة وحضرموت، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، مغبّر نسبياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 30 - المكلا 36 / 28 - الحديدة 37 / 30 - سقطرى 35 / 26 - المخا 36 / 29 - الغيضة 36 / 28 - زنجبار 37 / 28 - لحج 39 / 27 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 42 / 22 - مأرب 40 / 24 - عتق 39 / 26 - بيحان 39 / 27 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 14 - تعز 34 / 20 - ذمار 28 / 12 - الضالع 32 / 22 - إب 31 / 17 - البيضاء 32 / 15 .

وجدد المركز، تحذيره المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وكذا للأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس .. مهيباً بهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، استمرار حالة البحر في سواحل أبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت وشبوة معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب الموج، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.