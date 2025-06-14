إيران تعلن مقتل اثنين من كبار قادة الجيش

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، مقتل اثنين من كبار قادة الجيش الإيراني جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل العمق الإيراني.

وأوضح أن القتلى هما، العميد غلام رضا محرابي، مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان العامة، والعميد مهدي رباني، مسؤول العمليات في الهيئة ذاتها.

وفي المقابل أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، إثر الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران باتجاه مناطق وسط البلاد، في واحدة من أعنف الهجمات منذ بدء التصعيد.

في السياق، أفادت مصادر أمنية أردنية بإصابة ثلاثة أشخاص في مدينة إربد شمال البلاد، إثر سقوط جسم مجهول على أحد المنازل، دون أن توضح السلطات إن كان مرتبطًا مباشرة بالضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتثير هذه التطورات المتسارعة مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع في المنطقة، وسط غياب مؤشرات واضحة على احتواء التصعيد.