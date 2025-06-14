تل أبيب تحترق تحت النار الإيرانية.. وابل صاروخي يمزّق إسرائيل ويدخلها مرحلة الرعب الكامل!

السبت 14 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور خطير وغير مسبوق، شهدت إسرائيل فجر السبت أعنف موجة قصف صاروخي إيراني منذ عقود، ضمن عملية عسكرية وصفتها طهران بـ"الوعد الصادق 3"، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 90 آخرين، إضافة إلى دمار هائل في العاصمة تل أبيب وعدد من المدن الرئيسية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن ست دفعات صاروخية انطلقت من طهران وكرمنشاهخلال أقل من ساعة، لتغرق السماء بوابل ناري كثيف، استهدف مواقع حيوية وسط إسرائيل، بينها مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وأدى إلى تدمير مبانٍ بالكامل، وانهيار طوابق فوق رؤوس السكان.

كما سقط صاروخان مباشران على ريشون ليتسيون ورمات غان، حيث قتلت امرأة وتعرضت المدينة لأضرار كارثية، بينما أُعلن عن انقطاع واسع للكهرباء وشهادات عن عائلات عالقة تحت الأنقاض وسط صراخ وأصوات انفجارات متلاحقة.

وتحدث شهود عيان عن دوي انفجارات في القدس، والضفة الغربية، وشمال وجنوب إسرائيل في ظل حالة ذعر عامة دفعت الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق صفارات الإنذار في مئات المناطق، والدعوة إلى الاحتماء بالملاجئ فوراً.

الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الضربة، مؤكدًا استخدام "صواريخ ذكية عالية الدقة" لضرب أهداف وصفها بـ"الحرجة"، في رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا والعراق. وقال مسؤول إيراني بارز: "لا مكان آمناً في الكيان الصهيوني بعد اليوم.. هذا الرد هو البداية فقط، والقادم أعظم.

" من جهته، أقر قائد شرطة تل أبيب بأن الهجوم "كارثي" وأن أحياء بأكملها تعرضت للقصف، مضيفاً أن مباني انهارت وأخرى فقدت طوابقها العليا بالكامل وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العالقين داخل الملاجئ والأنقاض.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن صاروخاً أصاب برجاً مكوناً من 32 طابقاً في قلب تل أبيب، وأُجلي أكثر من 300 شخص، في حين دمرت 9 مبانٍ بالكامل في "رمات غان"، وتحولت عشرات السيارات إلى خردة محترقة. هذه الضربة، التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"النكبة الصاروخية"، أعادت للأذهان مشاهد الحروب الشاملة، وأثارت مخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية كبرى، في وقت يتحدث فيه قادة إيرانيون عن أن "المعادلة تغيرت، وقواعد اللعبة انتهت".

الموقف الآن أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار... فهل نحن أمام شرارة حرب كبرى؟