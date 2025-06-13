قاعدة اسرائيلية في قلب إيران! الموساد يكشف تنفيذ 3 مهمات سرية داخل ايران بالتزامن مع الضربات الجوية

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت تقارير أمنية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أعدَّ ونفَّذ 3 مهمات داخل الأراضي الإيرانية بالتزامن مع الهجوم الذي نفَّذته تل أبيب فجر اليوم، مشيراً إلى أن العملية استغرقت سنوات من التخطيط، والتنسيق بين "الموساد" والجيش والصناعات الدفاعية.

وأوضح مصدر أمني، وفق وسائل اعلام أن المهمة الأولى تمثلت في تسلل فرق "كوماندوز" إلى داخل إيران، حيث نصبت أنظمة أسلحة دقيقة قرب بطاريات صواريخ أرض-جو، ومع بدء الضربات الجوية الإسرائيلية، نفّذت هذه الفرق ضربات متزامنة استهدفت نقاطاً حيوية.

أما المهمة الثانية فقد اعتمدت على تجهيز مركبات مدنية في الداخل الإيراني بتقنيات هجومية سرية، وأطلقت هذه المركبات ذخائر مدمِّرة مع بدء العملية.

فيما تمثلت العملية الثالثة في إنشاء قاعدة للمسيَّرات المحمَّلة بالمتفجرات داخل إيران، جرى تهريبها مسبقاً عبر شبكات سرية.

وخلال الهجوم، أُطلقت هذه الطائرات باتجاه قاعدة "إسفاج آباد" القريبة من طهران، وتمكنت من تدميرها.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أنشأ قاعدة للطائرات المسيّرة داخل الأراضي الإيرانية، بالقرب من العاصمة طهران، في خطوة سبقت العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل مؤخرًا تحت اسم "الأسد الصاعد".

وأضافت المصادر، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية انطلقت من هذه القاعدة ليلًا، ونفّذت هجمات استهدفت منصّات صواريخ أرض–أرض إيرانية كانت موجهة نحو إسرائيل.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون لوكالة أسوشيتد برس بأن إسرائيل نجحت في تهريب طائرات مسيّرة وأسلحة أخرى إلى داخل إيران قبل بدء الضربات، في إطار تحضير عملياتي مسبق لضرب البنية التحتية العسكرية الإيرانية.