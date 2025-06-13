أسماء وصور أبرز القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء الذين قتلتهم إسرائيل اليوم

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في ظلّ سلسلة الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها تل أبيب بـ"الاستباقية" على إيران، ومع تجدد الهجمات على مطارات ومواقع عسكرية إيرانية، استهدفت تل أبيب القيادات العسكرية وعلماء ذرة نوويين بارزين، وذلك قبل يومين من جولة مباحثات سادسة بشأن الملف النووي، بين طهران وواشنطن، في العاصمة العمانية مسقط.

واستهدفت إسرائيل 4 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، كما أكدّت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل 6 علماء نوويين، فيما تحدّث الإعلام العبري عن اغتيال 10، بزعم أنهم يعملون على تطوير قنبلة نووية إيرانية.

وأعلنت ايران مقتل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر "خاتم الأنبياء" اللواء غلام علي رشيد، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، و قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أنّ خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فوراً، وقد عيّن محمد باكبور، قائداً للحرس الثوري بعد مقتل حسين سلامي، كما عيّن علي شادماني، قائداً لمقرّ خاتم الأنبياء بعد مقتل غلام علي رشيد.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "معظم قادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني تمّ القضاء عليهم في أثناء اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض".

من جانبها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء مقتل 6 علماء نوويين في الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على إيران وهم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

في ذات السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأنّ الولايات المتحدة "لم تشارك في الضربات ضد إيران"، مضيفاً أنّ "إسرائيل أبلغتنا بأنها ترى أن هذا العمل ضروري للدفاع عن النفس".