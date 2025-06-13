مارب برس يعيد نشر قائمة بكبار القيادات العسكرية الإيرانية الذين يتربعون على مناصب قيادية حساسيه وتم تصفيتهم خلال الساعات الماضية .. عاجل

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كشفت صفحات مواقع اخبارية ايرانية عن قائمة كبيرة لكبار القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم خلال الساعات الماضية وهم على النحو التالي:
- اللواء محمد حسين باقري – رئيس القوات المسلحة الإيرانية
- حسين سلامي – القائد العام للحرس الثوري الإيراني
- اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر “خاتم الأنبياء”
-جعفر الأسدي نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء..
- محمد باكبور – قائد القوة البرية للحرس الثوري
- علي رضا تنغسيري – قائد القوة البحرية للحرس الثوري
- أحمد علي حاجي زاده – قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري
- إسماعيل قآني – قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري
- علي رضا سليماني – قائد قوات التعبئة (البسيج)
- أمير موسوي – القائد العام للجيش الإيراني
- أمير شهرام إيراني – قائد القوة البحرية للجيش
- علي رضا بوردستان – قائد القوة البرية للجيش
- نصير زاده – قائد القوة الجوية للجيش
- علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى للثورة.
-مهدي رباني، نائب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع عائلته.
- داود شيخان ، قائد منظومة الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني..
وإيران تنشر: الدم بالدم