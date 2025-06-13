مارب برس يعيد نشر قائمة بكبار القيادات العسكرية الإيرانية الذين يتربعون على مناصب قيادية حساسيه وتم تصفيتهم خلال الساعات الماضية .. عاجل

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت صفحات مواقع اخبارية ايرانية عن قائمة كبيرة لكبار القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم خلال الساعات الماضية وهم على النحو التالي:

‏- اللواء محمد حسين باقري – رئيس القوات المسلحة الإيرانية

‏- حسين سلامي – القائد العام للحرس الثوري الإيراني

‏- اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر “خاتم الأنبياء”

‏-جعفر الأسدي نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء..

- محمد باكبور – قائد القوة البرية للحرس الثوري

‏- علي رضا تنغسيري – قائد القوة البحرية للحرس الثوري

‏- أحمد علي حاجي زاده – قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري

‏- إسماعيل قآني – قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري

‏- علي رضا سليماني – قائد قوات التعبئة (البسيج)

‏- أمير موسوي – القائد العام للجيش الإيراني

‏- أمير شهرام إيراني – قائد القوة البحرية للجيش

‏- علي رضا بوردستان – قائد القوة البرية للجيش

‏- نصير زاده – قائد القوة الجوية للجيش

- علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى للثورة.

-مهدي رباني، نائب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع عائلته.

- داود شيخان ، قائد منظومة الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني..

وإيران تنشر: الدم بالدم