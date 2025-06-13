ترامب يوجه رسالة لطهران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران من هجمات إسرائيلية "أكثر وحشية" مخطط لها مسبقا، مطالبا طهران بالإسراع في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

جاءت رسالة ترامب لطهران من خلال منصته "تروث سوشيال" عقب شن إسرائيل هجوما واسعا ضد إيران، فجر اليوم، بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وتعد تصريحات ترامب بمثابة تصعيد في حدة الخطاب الأمريكي تجاه طهران، التي انخرطت معها واشنطن في مفاوضات غير مباشرة علي مدار الأشهر القليلة الماضية بهدف التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، يستبعد "الخيار العسكري".

وفي رسالته قال ترامب: "منحنا إيران الفرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق. أكّدت لهم، بأقوى العبارات، أن عليهم ببساطة أن يفعلوها (التوصل لاتفاق)، لكن رغم كل محاولاتهم واقترابهم من ذلك، فشلوا في إنجاز الأمر".

وأفاد بأنه أبلغ الإيرانيين بـ"وضوح" أن البديل عن الاتفاق "سيكون أسوأ مما يتخيلون، وأسوأ مما قيل لهم أو توقعوه".

وتابع: "الولايات المتحدة تمتلك أفضل وأفتك المعدات العسكرية في العالم، وإسرائيل تمتلك الكثير منها - والمزيد قادم في الطريق - وهم (الإسرائيليون) يعرفون جيدا كيف يستخدمونها".

وتعليقا على العدوان الإسرائيلي ضد إيران، الجمعة، أوضح ترامب أن الأخيرة شهدت بالفعل "دمارا واسعا وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا".

لكنه لم يبد في رسالته تعاطفا مع طهران، إذ استكمل حديثه بالإشارة إلى "الهجمات المقبلة – التي خُطّط لها بالفعل – وستكون أكثر وحشية"، دون التوصل لاتفاق.

وتابع: "لا يزال هناك وقت لوقف هذا المسار الدموي. على إيران أن تبادر إلى عقد اتفاق قبل فوات الأوان وضياع كل شيء، وإنقاذ ما تبقى مما كان يعرف يوما بالإمبراطورية الفارسية".

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قتل 6 علماء نوويين في الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على إيران وهم عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - برسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.