ماذا قالت السعودية عن الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نددت المملكة العربية السعودية، الجمعة، بما وصفته بـ”الاعتداءات الإسرائيلية السافرة” التي استهدفت عديد المدن والمنشآت الإيرانية، بينها مواقع نووية، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين.

واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذه الهجمات تشكّل “انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية”.

ودعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “تحمّل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لوقف هذا العدوان”، بحسب البيان.

كما اعلنت قطر، الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، وروسيا إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي، محذرة من تبعاته على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبها أعربت فرنسا عن تفهمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنها دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، بينما أكدت الصين رفضها لانتهاك سيادة إيران، ودعت إلى عدم توسيع دائرة الصراع.