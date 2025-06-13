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جحيم الموساد داخل إيران: 3 عمليات سرّية تضرب قلب طهران بالتزامن مع الهجوم الجوي!

الجمعة 13 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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في تصعيد مروّع وغير مسبوق، كشف مصدر أمني إسرائيلي تفاصيل صادمة عن ثلاث عمليات سرّية نفذها جهاز "الموساد" داخل العمق الإيراني، تزامنًا مع الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير، ما يشير إلى تحول نوعي خطير في طبيعة المواجهة بين الجانبين.

 العملية الأولى - كمين الصواريخ الذكية: في قلب إيران، تسللت وحدات كوماندوز إسرائيلية وتمكنت من نشر أنظمة أسلحة دقيقة على مقربة من بطاريات صواريخ أرض-جو الإيرانية. ومع بدء الهجوم الجوي، انطلقت تلك الصواريخ المخفية لتضرب أهدافها داخل إيران بدقة مرعبة. 

العملية الثانية - خنجر في خاصرة الدفاعات: في خطوة جريئة، زرع عملاء الموساد تكنولوجيا هجومية متقدمة داخل مركبات مدنية. هذه المركبات حوّلت نفسها إلى أدوات تدمير بمجرد انطلاق الهجوم، وقضت على عدد من الأنظمة الدفاعية الإيرانية الحساسة. 

العملية الثالثة - أسراب الموت المسيّرة: في ضربة خفية ومدروسة، أنشأ الموساد قاعدة للطائرات المُسيّرة المفخخة داخل الأراضي الإيرانية، بعد إدخالها سابقًا بطريقة سرية. وعند ساعة الصفر، انطلقت الطائرات نحو أهداف استراتيجية قرب طهران، مستهدفة منصات صواريخ أرض-أرض. 

هذه العمليات الثلاث، المنفذة من الداخل الإيراني، كشفت عن مدى اختراق غير مسبوق للأمن الإيراني، ورفعت منسوب القلق من اندلاع مواجهة إقليمية أوسع.

هل نحن على أعتاب حرب الظلال المفتوحة؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد من المفاجآت.

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