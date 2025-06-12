الحوثيون يرفعون جهزيتهم العسكرية للقتال مع إيران ويتوعدون بجر المنطقة إلى هاوية الحرب

الخميس 12 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توعدت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالحرب إذا شنتا تلك الدولتين حربا على إيران.

ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن مصدر في جماعة الحوثي قوله إنها تواصل رفع جاهزيتها القتالية وتستعد لتكثيف عملياتها ضد إسرائيل، في ظل ما وصفه بـ”تطورات خطيرة” تشهدها المنطقة.

وبحسب المصدر فإن الجماعة في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تحرك أميركي محتمل، محذرًا من أن التصعيد ضد إيران “سيجر المنطقة إلى هاوية الحرب”. مشيرا إلى أن إسرائيل تمثل التهديد الأمني الأول للمنطقة.

ويرى أن أي تورط أميركي في حرب جديدة لصالح الكيان الصهيوني لا يخدم مصالح الشعب الأميركي”، مشددًا على أن واشنطن “لا تملك الحق في مهاجمة دول المنطقة لخدمة تل أبيب.

وتأتي التصريحات الحوثية تزامنًا مع إجراءات أميركية متسارعة في الشرق الأوسط، إذ أفادت واشنطن بوست وبوليتيكو بأن وزارة الدفاع الأميركية أذنت بمغادرة أفراد عائلات العسكريين من عدة دول، بينها العراق والبحرين والكويت، في خطوة احترازية على خلفية احتمالات ضربة إسرائيلية وشيكة ضد إيران