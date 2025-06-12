ساني يودع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى غلطة سراي

الخميس 12 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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ودع ليروي ساني جماهير بايرن ميونيخ في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إذ يقترب الجناح الألماني من إتمام صفقة انتقاله إلى غلطة سراي التركي.

وكان غلطة سراي بطل الدوري التركي قال في وقت سابق إنه بدأ مفاوضات مع ساني مضيفا أن الدولي الألماني (29 عاما) موجود بالفعل في اسطنبول.

وانضم ساني إلى بايرن ميونيخ في 2020 في عقد لخمس سنوات قادما من مانشستر سيتي حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2019. وسينضم اللاعب إلى غلطة سراي في صفقة انتقال مجاني إذ ينتهي عقده مع بايرن في نهاية يونيو حزيران الجاري.

وفاز ساني بالدوري الألماني أربع مرات مع بايرن ميونيخ بما في ذلك الموسم الأخير إضافة إلى لقبين في كأس السوبر الألمانية ولقب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وقال ساني على إنستجرام “أعزائي مشجعي بايرن ميونيخ بعد خمس سنوات رائعة هنا في ميونيخ، قررت أن أبدأ فصلا جديدا في مشواري الموسم المقبل”.

وأضاف “أنا فخور للغاية بارتدائي قميص أفضل وأكبر ناد في ألمانيا لأكثر من 200 مباراة، وسأعتز دائما بالألقاب التي فزنا بها سويا.

“شكرا للنادي والجهاز الفني وكل العاملين خلف الكواليس وزملائي في الفريق، وتحية خاصة للجماهير على الوقت الذي قضيناه والذكريات التي صنعناها. سأكون ممتنا إلى الأبد للوقت الذي قضيته هنا في بايرن ميونيخ!”

وسجل ساني، الذي لعب 70 مباراة مع منتخب ألمانيا، 61 هدفا وصنع 55 تمريرة حاسمة في 220 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات