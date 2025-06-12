حادث سير مؤلم يتسبب في وفاة وجرح سبعة مواطنين بمحافظة عمران

الخميس 12 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بسبب تهالك البنية التحتية، وغياب الصيانة

لقي اليوم أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي في محافظة عمران شمالي اليمن، في حادث مأساوي وقع صباح الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية أن المركبة انزلقت من طريق نقيل شوقب الرابط بين عمران والصرارة والسودة، وسقطت إلى أسفل الوادي نتيجة غياب حواجز الحماية على جانب الطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث المميت.

وينتمي الضحايا إلى قرية بني علاء بمديرية عيال يزيد، حيث شملت قائمة المتوفين كلاً من صادق يحيى علي علاء، وابنه السائق محمد، إلى جانب حسين بن حسين دحان علاء، ورامي جمال يحيى علاء، فيما أُصيب كل من قصي صدام حسين علاء، وسفيان يزيد عايض علاء، ومحمد محمد يحيى راجح علاء، ونُقلوا جميعًا إلى وحدة العناية المركزة بحالة حرجة.

وتعكس هذه الحادثة واقعاً متكرراً في الطرق الجبلية اليمنية، حيث تتكرر الكوارث المرورية.