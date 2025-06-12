انهيار كارثي للعملة اليمنية.. أسعار الصرف في عدن ومأرب الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط معلومات جديدة بشأن ''عميل الموساد'' اليمني الموقوف في لبنان وبيان من سفارتنا ببيروت.. هل هو حوثي أم يحمل صفة رسمية؟ شاهد لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا جماعة الحوثي تؤكد تبعيتها لإيران وتهدد بالتصعيد اذا هاجمت أمريكا أو اسرائيل طهران أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة تحبط تهريب كمية عملاقة من أقراص المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية .. صور فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط هواوي تطلق سلسلة من هواتفها الجديدة والفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
سجلت العملة اليمنية تراجعًا غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية، هو الأدنى على الإطلاق.
في مأرب وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الى 2590 ريالًا للشراء و2634 للبيع. وسعر صرف الريال السعودي690 ريالًا يمنيًا للبيع و680 للشراء.
فيما يلي أسعار الصرف في عدن اليوم الخميس:
شراء:
الدولار الأمريكي: 2595
الريال السعودي:682
بيع:
الدولار الأمريكي: 2613
الريال السعودي: 685