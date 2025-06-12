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انهيار كارثي للعملة اليمنية.. أسعار الصرف في عدن ومأرب

الخميس 12 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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سجلت العملة اليمنية تراجعًا غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية، هو الأدنى على الإطلاق.

 في مأرب وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الى 2590 ريالًا للشراء و2634 للبيع. وسعر صرف الريال السعودي690 ريالًا يمنيًا للبيع و680 للشراء.

فيما يلي أسعار الصرف في عدن اليوم الخميس:

شراء:

الدولار الأمريكي: 2595

الريال السعودي:682

بيع:

الدولار الأمريكي: 2613

الريال السعودي: 685

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