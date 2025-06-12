الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية

الخميس 12 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 272

أخمد الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، صباح اليوم، حريقًا اندلع في صيدلية "أنسام" للأدوية بمدينة مأرب.

وأفادت إدارة القيادة والسيطرة بشرطة محافظة مأرب أنها تلقت بلاغًا باندلاع حريق في أحد المحلات التجارية بشارع عدن، فتحركت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق.

حيث باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء موظفي الصيدلية الذين حاصرهم النيران داخل المحل، وتمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع بكثافة وكاد يلتهم المحلات والمباني المجاورة. إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت انتشاره في المباني والمحلات المجاورة والشقق السكنية.

وأكدت إدارة القيادة والسيطرة بشرطة مأرب أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وأتلف الصيدلية بالكامل، بالإضافة إلى حريق جزئي لمحل مواد غذائية وجزء من شقة سكنية، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

ويهيب الدفاع المدني بالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تساهم في تقليل مخاطر الحرائق، واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأمن والسلامة، وضرورة الإبلاغ السريع عن الحريق من أجل أن تباشر فرق الدفاع المدني عملها وتتمكن من إخماد الحريق وتحد من الخسائر والأضرار البشرية والمادية.