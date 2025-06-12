انهيار كارثي للعملة اليمنية.. أسعار الصرف في عدن ومأرب الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط معلومات جديدة بشأن ''عميل الموساد'' اليمني الموقوف في لبنان وبيان من سفارتنا ببيروت.. هل هو حوثي أم يحمل صفة رسمية؟ شاهد لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا جماعة الحوثي تؤكد تبعيتها لإيران وتهدد بالتصعيد اذا هاجمت أمريكا أو اسرائيل طهران أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة تحبط تهريب كمية عملاقة من أقراص المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية .. صور فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط هواوي تطلق سلسلة من هواتفها الجديدة والفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
أخمد الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، صباح اليوم، حريقًا اندلع في صيدلية "أنسام" للأدوية بمدينة مأرب.
وأفادت إدارة القيادة والسيطرة بشرطة محافظة مأرب أنها تلقت بلاغًا باندلاع حريق في أحد المحلات التجارية بشارع عدن، فتحركت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق.
حيث باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء موظفي الصيدلية الذين حاصرهم النيران داخل المحل، وتمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع بكثافة وكاد يلتهم المحلات والمباني المجاورة. إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت انتشاره في المباني والمحلات المجاورة والشقق السكنية.
وأكدت إدارة القيادة والسيطرة بشرطة مأرب أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وأتلف الصيدلية بالكامل، بالإضافة إلى حريق جزئي لمحل مواد غذائية وجزء من شقة سكنية، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.
ويهيب الدفاع المدني بالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تساهم في تقليل مخاطر الحرائق، واتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأمن والسلامة، وضرورة الإبلاغ السريع عن الحريق من أجل أن تباشر فرق الدفاع المدني عملها وتتمكن من إخماد الحريق وتحد من الخسائر والأضرار البشرية والمادية.