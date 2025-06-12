انهيار كارثي للعملة اليمنية.. أسعار الصرف في عدن ومأرب الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط معلومات جديدة بشأن ''عميل الموساد'' اليمني الموقوف في لبنان وبيان من سفارتنا ببيروت.. هل هو حوثي أم يحمل صفة رسمية؟ شاهد لحظة تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبًا جماعة الحوثي تؤكد تبعيتها لإيران وتهدد بالتصعيد اذا هاجمت أمريكا أو اسرائيل طهران أجهزة الأمن بمنفذ الوديعة تحبط تهريب كمية عملاقة من أقراص المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية .. صور فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط هواوي تطلق سلسلة من هواتفها الجديدة والفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، على جهود السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، بشأن تنفيذ المخطط العام "ماستر بلان" لمدينة الخوخة، بدعم كامل من السلطة المحلية بقيادة المحافظ الدكتور الحسن طاهر.
وخلال الإجتماع الذي ضم وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، ووفد الهيئة العامة للأراضي برئاسة وكيل الهيئة لشؤون التخطيط العمراني المهندس أحمد حسن، ومدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس أيمن جرمش، تم استعراض الخطة الأولية ومراحل الإنجاز والبرنامج الزمني للمخطط العام الذي يمتد لأفق تنموي لمدة 25 عاما، ويهدف إلى تحويل مدينة الخوخة إلى مدينة سياحية نموذجية جاذبة للاستثمار في مجالي السياحة والثروة السمكية.
وتضمن العرض إعداد شبكات الشوارع، ووحدات الجوار، والمخططات التفصيلية، إلى جانب تحديد مواقع المتنفسات والحدائق العامة والكورنيش والمباني الحكومية، وتثبيت مسارات الأودية، وتوزيع الأراضي المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية والزراعية والاستثمارية، مع التأكيد على الحفاظ على منطقة أبو زهر كمنطقة بيئية حساسة، واعتمادها محمية طبيعية جاذبة للسياحة، مع تخصيص منطقة مجاورة ذات نشاط سياحي.
وشدد طارق صالح، على سرعة تنفيذ العمل ميدانيا، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد رؤى شاملة ودراسات مستقبلية تواكب متطلبات التنمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على السواحل، ومجاري الأودية، وأراضي الدولة.