فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت الفنانة المصرية بشرى، انفصالها رسمياً عن زوجها خالد حميدة، بعد 10 أشهر فقط على زواجهما، حيث كتبت منشوراً مطولاً عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله عن طلاقهما بشكل ودي.

وقالت بشرى: “نعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام قرابة العام، لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء”.

كما أضافت :”جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة والاحترام والود والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات، فهذا القرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة

وتابعت: ” نرجو من جميع الأصدقاء والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود تُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة”.

وكانت قد تزوجت بشرى من خالد حميدة في نهاية شهر يوليو 2024، بحفل زفاف جمع الأهل والأصدقاء، والذي أقيم بمنطقة الساحل الشمالي.

وكشفت بشرى وقتها أنها كانت تربطها علاقة صداقة بخالد حميدة منذ الطفولة، وتطورت تلك العلاقة إلى حب وارتباط خلال الفترة الماضية، عندما اشترك الثنائي في مشروع فني كبير، وهو رقمنة الأرشيف الفني المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، للحفاظ على التراث السينمائي المصري من الضياع.

وكانت تلك الزيجة هي الثالثة للفنانة بشرى، حيث تزوجت في بداية مشوارها الفني من رجل من خارج الوسط الفني، وانفصلا بعد فترة، لتلتقي بحب طفولتها وهو رجل الأعمال المصري سالم هيكل، الذي انتظرها لأكثر من عشرين عاماً.

وتقدم هيكل لخطبة بشرى بحفل ختام مهرجان الجونة عام 2020، مستعيناً بالفنان خالد الصاوي الذي كان من بين ضيوف المهرجان.

واصطحب الصاوي سالم ليتقدم لخطبة بشرى أمام الحضور، في مفاجأة قوية لها، خاصة أنها تحدثت معه قبلها بوقت قصير وأكدت له عدم رغبتها في الزواج، لكنها تراجعت في ذلك القرار بعدما وجدت إصراره على ذلك.

ولم تستمر تلك الزيجة سوى ثلاثة أعوام فقط، بالرغم من قصة الحب المشتعلة بينهما لسنوات طويلة، وأعلن الثنائي انفصالهما في هدوء تام، لتصرح بعدها بشرى أنها كانت خائفة من تلك اللحظة حتى لا تخسر صديق الطفولة، لكن بعد انفصالهما أكدت بشرى أنها على علاقة جيدة بسالم هيكل، ومازالت صداقتهما قائمة حتى الآن رغم الطلاق.