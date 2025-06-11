فنانة عربية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها بعد 10 أشهر من الزواج فقط هواوي تطلق سلسلة من هواتفها الجديدة والفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري . الإدارة الأميركية تكشف عن تصفية قيادي حوثي متخصص في تكنولوجيا المسيرات خارج اليمن سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ريندرز قبل كأس العالم للأندية مندوب اليمن الدائم: مناطق الحوثيين تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة جندوهم للحرب وحولوا المدارس إلى ثكنات مسلحة وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن يعلن استكمال موسم الحج بنجاح كبير وزارة الأوقاف في اليمن توجه تحذيرا عاجلا وعاما لكل الدعاة والخطباء والمرشدين بخصوص يوم الولاية طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية مخاوف من تأثير قرارات ترامب على حضور الجماهير بطولة كأس العالم 2026
– أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي سلسة هواتفها الذكية بيورا 80 اليوم الأربعاء في وقت تسعى فيه الشركة إلى عودة قوية إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية عليها منذ سنوات.
وتتوج أحدث منتجات هواوي جهودا مستمرة للشركة الصينية الساعية لاستعادة مكانتها في صدارة السوق المحلية رغم العقوبات الأمريكية القائمة. ويترقب المتابعون كل إصدار جديد لهواتف هواوي باعتباره مقياسا لقدرات الشركة التكنولوجية ومكانتها في السوق بعد تأثر أعمالها في مجال الهواتف الذكية على مدى سنوات.
وكشفت هواوي خلال بث مباشر عن سلسلة هواتف بيورا 80 التي تشمل أربعة هواتف ذكية سيصدر ثلاثة منها خلال الشهر الجاري بينما سيصدر الطراز الأساسي منها خلال الشهر المقبل.
وخلال البث سلط المسؤول بالشركة يو تشنغ دونغ الضوء على مميزات الكاميرا وخصائص الذكاء الاصطناعي لكنه لم يدل بتفاصيل عن الرقائق المستخدمة.
تنال إصدارات هواتف هواوي الكثير من الاهتمام إذ يعتبر كثيرون أن الشركة تتحدى العقوبات الأمريكية. واحتل الكشف عن سلسلة هواتف بيورا 80 المركز الثالث من بين أكثر 10 موضوعات رواجا على منصة التدوين الصينية ويبو. وتنوعت آراء المشاركين بين الإشادة بقدرات الكاميرا وتصميم الهاتف النحيف وانتقاد ثمنه الباهظ