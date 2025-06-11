سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ريندرز قبل كأس العالم للأندية

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب خط الوسط تيجاني ريندرز قادما من ميلان الإيطالي بعقد يمتد لخمس سنوات، وقال إن اللاعب الهولندي الدولي سيكون متاحا للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن مصدرا داخل النادي قال إنها كلفت سيتي 55 مليون يورو (62.85 مليون دولار).

وقال ريندرز في بيان “سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، ولديه أفضل مدرب ولاعبين من طراز عالمي، وبنية تحتية مذهلة”.

وأضاف “فاز سيتي تحت قيادة (المدرب) بيب جوارديولا بالعديد من الألقاب، وأريد أن أساعد في مواصلة تحقيق ذلك بالمزيد من النجاح في السنوات القادمة”.

وتابع “اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلم يتحقق. شهد هذا الدوري تألق العديد من أفضل اللاعبين الهولنديين على مر السنين، ومن الملهم أن أسير على خطاهم”.

وانضم ريندرز (26 عاما) الذي شارك في 23 مباراة دولية، إلى ميلان في عام 2023 بعقد يمتد لخمس سنوات قبل أن يمدده حتى 2030 في مارس آذار الماضي.

شارك في 104 مباريات مع ميلان في جميع المسابقات، وفاز بكأس السوبر الإيطالية واختير كأفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال هوجو فيانا مدير كرة القدم في سيتي “يصل إلى هنا بخبرة واسعة باللعب على أعلى مستوى في أوروبا، سواء على مستوى الأندية أو على الساحة الدولية مع هولندا”.

وريندرز هو رابع صفقة يبرمها سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد الظهير الأيسر ريان آيت نوري، والجناح ريان شرقي، وحارس المرمى ماركوس بيتينلي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز في الولايات المتحدة بجوائز مالية تبلغ قيمتها مليار دولار