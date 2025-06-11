وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن يعلن استكمال موسم الحج بنجاح كبير

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن، الدكتور محمد شبيبة، اليوم، استكمال حجّاج اليمن البالغ عددهم (24,255) حاجاً، أداءَ مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، بنجاح كبير وفي أجواء مفعمة بالسكينة والروحانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، باللجان الميدانية العاملة في موسم حج 1446هـ، بحضور نائب الوزير أنور العمري، ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، وعدد من قيادات الوزارة والبعثة اليمنية.

وأكد الوزير شبيبة خلال اللقاء، أن هذا النجاح يعود بعد الله إلى الجهود الكبيرة والترتيب الدقيق والتفاني في العمل من قبل موظفي وزارة الأوقاف، ولجانها العاملة منذ بدء التسجيل وحتى انتهاء مناسك الحج، وذلك بتنسيق كامل مع الأشقاء في وزارة الحج والعمرة والجهات السعودية المختصة.

واشاد وزير الاوقاف، بإلتزام الحجاج بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الأوقاف والسلطات في المملكة العربية السعودية..

لافتاً الى ان وزارة الأوقاف حرصت وبإشراف مباشر من قيادتَنا السياسيةَ ممثلةً برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء، على المتابعة الدقيقة لكل مراحل الحج، من التسجيل والتفويج والنقل والإشراف الميداني، وحسن اختيار الخيام في منى بالقرب من الجمرات ومثلها المساكن أيضاً، وتوفير الرعاية الصحية والإرشادية، من خلال كوادر متخصصة في الوزارة وشركاء مقدمين للخدمة وفق أعلى المواصفات والمعايير، وذلك لضمان راحة وسلامة حجاجنا الكرام.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير شبيبة إلى استمرار هذه الروح العالية في الأداء، ومضاعفة الجهود استعدادًا للمرحلة القادمة من الموسم، بما يليق بمكانة الحاج اليمني، وبما يعكس الصورة المشرّفة للبعثة اليمنية في الأراضي المقدسة.

عقب ذلك، استمع وزير الاوقاف والارشاد، إلى بعض الملاحظات المقدمة من رؤساء اللجان والهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج خلال المواسم القادمة.