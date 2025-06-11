طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظتي المهرة وسقطرى، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليوميةا، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والشمالية الغربية، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 29 - المكلا 35 / 28 - الحديدة 36 / 29 - سقطرى 36 / 25 - المخا 36 / 29 - الغيضة 33 / 27 - زنجبار 37 / 29 - لحج 37 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 42 / 22 - مأرب 40 / 23 - عتق 40 / 27 - بيحان 39 / 24 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 15 - تعز 36 / 19 - ذمار 29 / 10 - الضالع 33 / 18 - إب 31 / 14 - البيضاء 33 / 16 .

وجدد المركز، تحذيره المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة .. كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار رعدية عليها من العواصف الرعدية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل حضرموت والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى مضطرب جداً، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف الموج، وفي البحر الأحمر معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج.

كما جدد المركز، تحذيره ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا للأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج وباب المندب وجزيرة ميّون وجنوب السواحل الغربية من شدة الرياح واضطراب البحر.