مخاوف من تأثير قرارات ترامب على حضور الجماهير بطولة كأس العالم 2026

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت ميغ كين المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا إحدى المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026، أن منظمي الحدث يدركون مدى تأثير الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة، بالنسبة للبطولة التي ستقام العام المقبل.

وأضافت كين في اجتماع أقيم بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف الحدث: هناك أمور تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستكون هناك قضايا سياسية لا نعرفها حتى الآن ستؤثر على البطولة العام المقبل، لذلك ندرك جيدا أننا في ظروف يحيط بها عدم الاستقرار، لكن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارت التي يتم اتخاذها من الجهات المختلفة.

واستثنى قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب بحق مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، الرياضيين والمدربين دون التطرق إلى الجماهير.

وستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ابتداء من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل، وتم زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا و104 مباراة، وستقام كل المباريات في أمريكا ابتداء من دور الثمانية، فيما سيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.