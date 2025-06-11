طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية مخاوف من تأثير قرارات ترامب على حضور الجماهير بطولة كأس العالم 2026 تعرف على المنتخبات الآسيوية التي ستلعب الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 وآلية التأهل الحكومة اليمنية: ''مليشيا الحوثي تبيع الوهم وتدعي مكاسب زائفة'' ريف حمص يشتعل: مذبحة ليلية وحرائق تجتاح منازل المدنيين في حمص زلزال قبلي يهز الكويت: سحب جنسية شيوخ من شمّر وعنزة يثير صدمة في الخليج! 6 قتلة صامتون في مطبخك... أطعمة تتسلل يومياً إلى جسدك وتُغذّي السرطان دون رحمة! قيادي مقرب من عبدالملك الحوثي يعمل جاسوسا رفيعا لإسرائيل ويقدم خدماته الجاسوسية لتل أبيب من جنوب لبنان المبعوث الأممي يعترف بفشل مهمته في اليمن ويتهم القوى اليمنية بأنها تستمع لقوى خارجية تسببت في إفشال عملية السلام إيران: لم نصل إلى طريق مسدود في مفاوضاتنا مع واشنطن
اكتملت المنتخبات الآسيوية التي ستتنافس في الملحق المؤهل إلى كأس العالم لتحافظ على آمالها في الوصول إلى المونديال.
ويمثّل الملحق فرصة إضافية للمنتخبات الآسيوية في الوصول إلى كأس العالم بعدما فشلت في ضمان التأهل المباشر خلال الدور الثالث.
وستلعب ستة منتخبات في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) وهي الإمارات وقطر والعراق وعُمان والسعودية وإندونيسيا.
وتقسم المنتخبات الستة على مجموعتين على أن تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.
يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة دوراً فاصلاً بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب المتأهل منه في ملحق عالمي.
ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير فقد جاء في المستوى الأول كل من قطر والسعودية وفي المستوى الثاني العراق والإمارات أما المستوى الثالث فضم عُمان وإندونيسيا.
وينص نظام القرعة التي ستسحب في السابع عشر من الشهر القادم على عدم تواجد منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة