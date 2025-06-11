تعرف على المنتخبات الآسيوية التي ستلعب الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 وآلية التأهل

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكتملت المنتخبات الآسيوية التي ستتنافس في الملحق المؤهل إلى كأس العالم لتحافظ على آمالها في الوصول إلى المونديال.

ويمثّل الملحق فرصة إضافية للمنتخبات الآسيوية في الوصول إلى كأس العالم بعدما فشلت في ضمان التأهل المباشر خلال الدور الثالث.

وستلعب ستة منتخبات في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) وهي الإمارات وقطر والعراق وعُمان والسعودية وإندونيسيا.

وتقسم المنتخبات الستة على مجموعتين على أن تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة دوراً فاصلاً بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب المتأهل منه في ملحق عالمي.

ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير فقد جاء في المستوى الأول كل من قطر والسعودية وفي المستوى الثاني العراق والإمارات أما المستوى الثالث فضم عُمان وإندونيسيا.

وينص نظام القرعة التي ستسحب في السابع عشر من الشهر القادم على عدم تواجد منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة