ريف حمص يشتعل: مذبحة ليلية وحرائق تجتاح منازل المدنيين في حمص

الأربعاء 11 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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شهدت مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي ليلة دامية، بعد أن تحولت شوارعها إلى ساحة حربٍ حقيقية، إثر هجومٍ مسلح عنيف نفّذه مجهولون على أحد حواجز الأمن السوري، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما أعلنت عنه وكالة "سانا" الرسمية.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الأكراد والحي الغربي للمدينة، عقب الهجوم الذي نفذته مجموعة كبيرة تضم أكثر من 100 مسلح، يُعتقد أنهم من عناصر الشبيحة، المدعومين من جهات موالية للنظام السابق.

الهجوم أسفر عن مواجهات دامية بين المسلحين وسكان الأحياء، بمشاركة عناصر الأمن المتمركزين داخل المدينة.

وتشير المعلومات إلى أن المسلحين فتحوا النار بكثافة، واقتحموا الحي الغربي، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المنازل، وسط ذعرٍ شعبي واسع وتوتر غير مسبوق.

كما أكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن عناصر الشبيحة قدموا من قرى مجاورة، ومن مناطق حدودية مع لبنان، مما يثير تساؤلات عن جهات الدعم والتحرك العابر للحدود.

وفي تطور خطير آخر، هاجمت مجموعات مسلحة "حي عين الخضرا"، حيث أُضرمت النيران في عدة منازل، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، استنفرت قوات الأمن السوري، حيث دخلت عشرات العربات العسكرية إلى المدينة لمحاولة السيطرة على الموقف، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو انفجار أمني أوسع.

تلكلخ تحت النار... فهل تشتعل حمص مجددًا؟