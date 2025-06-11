ريف حمص يشتعل: مذبحة ليلية وحرائق تجتاح منازل المدنيين في حمص زلزال قبلي يهز الكويت: سحب جنسية شيوخ من شمّر وعنزة يثير صدمة في الخليج! 6 قتلة صامتون في مطبخك... أطعمة تتسلل يومياً إلى جسدك وتُغذّي السرطان دون رحمة! قيادي مقرب من عبدالملك الحوثي يعمل جاسوسا رفيعا لإسرائيل ويقدم خدماته الجاسوسية لتل أبيب من جنوب لبنان المبعوث الأممي يعترف بفشل مهمته في اليمن ويتهم القوى اليمنية بأنها تستمع لقوى خارجية تسببت في إفشال عملية السلام إيران: لم نصل إلى طريق مسدود في مفاوضاتنا مع واشنطن ائتلاف أسطول الحرية يتهم إسرائيل باختطاف نشطاء سفينة مادلين بعد منعها من الوصول إلى غزة دراسة حديثة: دواء شائع للسكري يطيل عمر النساء فقط حتى بعد موتك.. كل ما تحدثت به مع ChatGPT اين سيذهب .. مفاجئة للجميع جوارديولا: من المؤلم للغاية ما نراه في غزة
في خطوة وُصفت بأنها "زلزال اجتماعي" مدوٍ، هزّ الشارع الخليجي، فجّرت الكويت مفاجأة من العيار الثقيل بسحب الجنسية من عشرات المواطنين، بينهم رموز بارزة من شيوخ قبيلتي شمّر وعنزة، ذات الامتداد التاريخي والجغرافي العميق في الجزيرة العربية وسوريا والعراق والأردن.
المرسوم الصادر حديثًا ونُشر في الجريدة الرسمية، لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل استهدف 153 شخصًا دفعة واحدة، من بينهم أبناء وأحفاد شخصيات مرموقة من عوائل آل الجربا (من قبيلة شمّر) وآل الهذال (من قبيلة عنزة).
هذا التطور أثار موجة من التساؤلات، خاصة مع غياب توضيح رسمي لأسباب القرار، ما فتح الباب لتكهنات واسعة، في ظل سوابق مشابهة تم فيها ربط سحب الجنسية بازدواج الجنسية مع السعودية، الأمر المحظور وفقًا للقانون الكويتي.
المتابعون اعتبروا أن هذه الحملة ليست مجرد تصحيح قانوني، بل تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واجتماعية قد تعيد رسم خريطة النفوذ والهوية داخل البلاد، لاسيما وأن قرارات سحب الجنسية مستمرة منذ عام، وطالت حتى الآن عشرات الآلاف.
فهل نحن أمام بداية تصعيد داخلي جديد؟ أم أنها إعادة ضبط دقيقة لعناصر الولاء والانتماء في الدولة الخليجية الصغيرة