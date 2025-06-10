الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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حصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر أمس الاثنين واستغل خطاب تكريمه للحديث عن الحرب في غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك الحين أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 54 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين.

وقال جوارديولا “من المؤلم للغاية ما نراه في غزة. يؤلم كل جوارحي. الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيا. لا يتعلق أيضا ما إذا كنت على حق أو كنت على خطأ. الأمر يتعلق فقط بحب الحياة والاعتناء بجارك.

“ربما نعتقد أننا نرى أطفالا وفتيات في الرابعة من أعمارهم يُقتلون بالقنبلة أو في المستشفى لأنه لم يعد هناك مستشفى على الإطلاق. ونقول هذا ليس من شأننا.

“لكن انتبهوا. الأطفال القادمون بعمر أربع أو خمس سنوات سيكونوا أطفالنا. آسف، لكنني أرى أطفالي ماريا وماريوس وفالنتينا. عندما أرى كل صباح منذ بداية الكابوس الأطفال الرضع في غزة أشعر بخوف شديد”.

وتم تكريم جوارديولا بسبب إنجازاته مع سيتي بما فيها قيادة فريقه إلى ستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في تسع سنوات مع النادي، بجانب عمله الخيري من خلال مؤسسته الخيرية.

وتسلم المدرب الإسباني (54 عاما) شهادته الفخرية من رئيس الجامعة نظير أفضال في قاعة وايتورث